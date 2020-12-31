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Один из победителей в юридической антипремии года «Малиновая Фемида» — Росреестр

Объявлены победители антипремии «Малиновая Фемида» в номинациях «Ответчик/Должник», «Legaltech» и «ЮрМаркетинг». 

30 декабря 2020 года на сайте малиноваяфемида.рф размещена информация о лауреатах антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида» в номинациях «Ответчик/Должник», «Legaltech» и «ЮрМаркетинг». Выдвижение номинантов происходило со дня юриста 3 декабря, когда были объявлены лауреаты в основных категориях, до 30 декабря 2020 года. На "Клерке" об этом писали.  

По некоторым номинациям были активные дискуссии в социальных сетях.

Новые лауреаты:

  • «Ответчик/Должник» - ООО «Доктор спорт», (бренд Vitawin) создан Романом Ротенбергом, «За самое циничное мировое соглашение для защиты от кредиторов» (предложение Надежды Лагоды – учредителя Благотворительно фонда, который получил долг в качестве пожертвования и вместе со всеми кредиторами ожидает всего 30% от основного долга в течение 3 лет);
  • «Legaltech» - Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), «За частые сбои в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)».
  • «ЮрМаркетинг» - Добровинский Александр Андреевич, «За «освещение» процесса над Михаилом Ефремовым». Постоянное привлечение внимания к участию в данном конфликте привело к сомнительному результату в виде лишения статуса адвоката.
Выдвижение номинантов вызывало споры даже среди основателей антипремии. Так один из основателей – Александр Федоров считает, что термин Legaltech подразумевает коммерческие проекты и потому вручение антипремии Росреестру отчасти сомнительно.

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В номинации «Ответчик / Должник» была большая конкуренция и ООО «Доктор спорт» обошло в голосовании таких номинантов как АО «РЭУ» с огромным количеством кредиторов, прекрасную Наоми Кэмпбелл, которая является ответчиком по иску бывшего бойфренда – российского миллиардера Владислава Доронина) и даже Алексея Навального (ответчика по многочисленным искам, в том числе, Евгения Пригожина).

Необычной была ситуация и в номинации «ЮрМаркетинг». Дело в том, что в ходе обсуждения в группе ЮрКлуб в качестве номинантов предложили самих основателей антипремии Александра Федорова и Дмитрия Жданухина. Эти кандидатуры были добавлены в голосование, но «проиграли» Александру Добровинскому.

Выдвижение новых номинантов, обсуждения уже заявленных и новых номинаций, расширение экспертного совета и круга партнеров антипремии «Малиновая Фемида» запускается с началом рабочего 2021 года.
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