Стартовал эксперимент по глобальной прослеживаемости древесины в ЛесЕГАИС

Система ЛесЕГАИС будет отслеживать всю цепочку лесопользования — от заготовки до поставки леса потребителям.

1 января 2021 года в России стартовал эксперимент по прослеживаемости оборота древесины. Он продлится до 30 июня 2021 года.

С 1 июля 2021 года модернизированная по результатам эксперимента система ЛесЕГАИС начнет работать на постоянной основе в масштабах всей страны. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В пилотном режиме первыми участниками эксперимента станут лесопромышленники, работающие на территории Вологодской, Архангельской, Тверской, Иркутской областей. К тестированию подключится крупный и средний бизнес, в частности, Segezha Group, группа компаний «УЛК».

«Мы создаём в ЛесЕГАИС возможность проследить всю цепочку поставок древесины, уже готовы регламенты и методические рекомендации для участников эксперимента. Следить за древесиной будем на всех основных точках её движения. Сначала фиксируем объём допустимой к вырубке и фактически вырубленной древесины на лесосеке. На этапах перемещения древесины должны создаваться сопроводительные документы, которые также в обязательном порядке будет фиксироваться в ЛесЕГАИС. В случае если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения необходимого количества остатков на складах, возможность подписания отчётов по сделкам будет блокироваться. Иными словами, если легальность не подтверждена — реализация древесины невозможна», — сказала замглавы кабмина Виктория Абрамченко.

📌 Реклама

В модернизированной системе алгоритм контроля за ведением сделок с древесиной скорректирован таким образом, что при блокировке подписания отчета по сделке блокируется и возможность создания электронного сопроводительного документа. А это фактически останавливает сделку до тех пор, пока продавец не предоставит все необходимые правоустанавливающие документы по объему древесины. Соответствующая норма о блокировке будет закреплена в Лесном кодексе.

После того как модернизированная по итогам пилотного проекта ЛесЕГАИС начнет работать на постоянной основе в масштабах всей страны, прозрачность происхождения древесины будет обеспечиваться путем фиксации баланса древесины на ключевых точках её нахождения, передвижения и переработки.

Во-первых, на лесосеках: для этого в Лесной кодекс вносится уточнение о необходимости включения в таксационное описание лесосеки сведений о координатах ее границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Во-вторых, на всех местах складирования. В Лесном кодексе появится новая статья, которая обяжет собственников складов вносить сведения о местах расположения складов в ЛесЕГАИС. Они также будут обязаны вносить информацию о движении через соответствующий склад объёмов древесины. Баланс будет поддерживаться в актуальном состоянии автоматически, на основе данных электронных сопроводительных документов.