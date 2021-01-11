Как применить освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД на ОСНО

Организации и ИП, перешедшие с 1 января 2021 года с ЕНВД на общий режим налогообложения, могут применить освобождение от уплаты НДС, если их выручка от реализации товаров (работ, услуг) за октябрь-декабрь 2020 года не превысила 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ФНС на своем сайте.

Для этого налогоплательщики не позднее 20 января должны представить в налоговый орган по месту учета уведомление. При этом компаниям вместе с уведомлением нужно представить регистры бухгалтерского учета, подтверждающие выручку от реализации товаров (работ, услуг) за октябрь-декабрь 2020 года. Так как при применявшие ЕНВД предприниматели были не в праве вести бухгалтерский учет, то к ним применяется следующий подход:

если ИП в установленных законодательством случаях применял при расчетах ККТ-онлайн, либо вся выручка поступала на счет в банке, то представление каких-либо документов помимо уведомления не требуется.

в других случаях ИП может ориентироваться на размер вмененного дохода по осуществляемому виду деятельности. Либо он может представить какие-либо иные документы, подтверждающие фактический размер выручки в октябре-декабре 2020 года.

Указанная позиция согласована с Минфином России и отражена в письме ФНС России от 30.12.2020 от № КВ-4-3/21922@, которое было направлено по системе налоговых органов.