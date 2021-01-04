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Не пропустите! С 2021 года изменены банковские реквизиты для уплаты налогов и взносов!

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С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов и взносов.

Список новых счетов налоговых инспекций по регионам можно найти в приложенном к этой новости файле. Нужные вам счета находятся в колонках 5 и 6. В колонке 7 указаны старые счета, они будут действовать наравне с новыми до 1 мая 2021 года.

Как правильно заполнять платежное поручение? Покажем на примере Кемеровской области. Вот такие новые счета УФК:

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А вот так они располагаются в платежном поручении или другом платежном документе:

Счета изменены не только у налоговых органов, но и у отделений ФСС. Однако региональные отделения не спешат публиковать новые реквизиты.

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