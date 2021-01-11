Минфин против отмены НДС на продукты. Цены на еду диктует рынок, отмена НДС все равно ничего не изменит

В Минфин поступило предложение обнулить НДС на продукты питания. Но чиновникам такое предложение пришлось не по вкусу.

В России НДС введен с 1 января 1992 года и является одним из основных налоговых источников доходов федерального бюджета, сообщается в письме от 14.12.2020 № 03-07-14/108972.

В общем случае ставка НДС составляет 20 %, однако для некоторых товаров (в том числе продовольственных) она снижена до 10 %.

Как показывает практика применения НДС, отмена (снижение ставки) данного налога не приводит к существенному снижению уровня розничных цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения на товары (работы, услуги), поясняет Минфин.

Освобождение от НДС реализации продовольственных товаров приведет к сокращению доходов федерального бюджета, что ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, констатируется в документе.