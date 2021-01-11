Сбербанк планирует купить компанию «Ситилинк»

Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ритейлеров «Ситилинк», входящего в группу Merlion. Стоимость актива оценивается в 1 млрд. долларов, пишет «Коммерсантъ».

Сделка поможет компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, а Сбербанк таким образом сможет конкурировать с «Яндекс.Маркетом», Ozon и Wildberries.

Ранее в Сбербанке заявляли, что намерены к 2023 году войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции.

Между тем в Merlion заверили, что переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния нет. В банке не стали комментировать информацию о возможном приобретении активов Merlion.