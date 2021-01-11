В столице хотят собирать больше данных о гражданах. На это потратят 185 миллионов

В Москве объявили тендер на 185 миллионов рублей для создания новой системы хранения персональных данных жителей столицы.

Как пишет «Коммерсантъ», Департамент информационных технологий Москвы ищет подрядчика для доработки и модернизации государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ).

По информации издания, профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объем персональных данных. Среди них кроме номеров паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и других документов, которые уже и так содержатся в тех или иных ГИС, будут, например, данные о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте (VIN, ПТС, СТС), месте работы, номер карты «Тройка» и даже данные о питомцах.

Система также сможет собирать данные о том, в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации. Кроме того, для ГИС ЦВПЗ создадут модуль, который будет проверять информацию о реальных доходах пользователя. Ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учетных записей.

Эксперты же уверены, что создание централизованной системы несет в себе риски утечек данных.