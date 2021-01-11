С 11 января будут выдавать новые Листы записи по регистрации компаний или ИП

Утверждены формы документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Приказ ФНС России от 6 ноября 2020 г. № ЕД-7-14/794@, зарегистирован в Минюсте 31 декабря 2020 г., вступил в силу сегодня, 11 января 2021.

Формы листов записи теперь следующие:

Р50007 «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц»;

Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей».

Прежние формы де-юре были отменены еще 25 ноября прошлого года, теперь же они отменены еще и де-факто.

Этим же приказом изменены формы заявлений по регистрационным действиям:

страница 1 Листа Е раздела 1 формы № Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)»;

страница 6 Листа Д формы № Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц»;

страница 001 формы № Р18002 «Заявление (уведомление) о государственной регистрации международной компании, международного фонда».