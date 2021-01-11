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Приглашаем на бесплатный вебинар о валютном контроле и валютных операциях

С валютным контролем можно столкнуться не только работая с импортом или экспортом. Наём иностранцев, сделки с иностранцами, даже для физлиц, могут обернуться гигантскими штрафами из-за простого незнания.

Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Валютный контроль и валютные операции», 13 января в 11:00.

Если вы хотя бы раз сталкивались с понятием валютных операций, то этот вебинар вам точно нужен.

Разбираем с экспертом:

  • кто является участником валютных операций;
  • как устроен валютный контроль;
  • как вести учет и отчетность при валютных операциях;
  • каковы права и обязанности сторон;
  • что учесть при составлении внешнеторгового контракта;
  • изменение законодательства в сфере ВЭД.

Обязательно затронем вопрос ответственности, которая может наступить в результате нарушения валютного законодательства. А также расскажем, как избежать штрафов от органов валютного контроля.

Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный!

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