Приглашаем на бесплатный вебинар о валютном контроле и валютных операциях

С валютным контролем можно столкнуться не только работая с импортом или экспортом. Наём иностранцев, сделки с иностранцами, даже для физлиц, могут обернуться гигантскими штрафами из-за простого незнания.
Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Валютный контроль и валютные операции», 13 января в 11:00.
Если вы хотя бы раз сталкивались с понятием валютных операций, то этот вебинар вам точно нужен.
Разбираем с экспертом:
- кто является участником валютных операций;
- как устроен валютный контроль;
- как вести учет и отчетность при валютных операциях;
- каковы права и обязанности сторон;
- что учесть при составлении внешнеторгового контракта;
- изменение законодательства в сфере ВЭД.
Обязательно затронем вопрос ответственности, которая может наступить в результате нарушения валютного законодательства. А также расскажем, как избежать штрафов от органов валютного контроля.
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