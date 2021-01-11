Ставки по льготным кредитам для самозанятых и МСП снизили до 7%

Льготные ставки по кредитам для МСП и самозанятых снизили до 7%. Об этом заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых».

По словам главы Правительства, это позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации.

Особенно это нужно, по его словам, «в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность. Важно помочь бизнесу легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал».

По материалам сайта Правительства.