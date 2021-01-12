Минфин утвердил новые нормы убыли при производстве спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Минфин утвердил нормы естественной убыли при производстве и обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Приказ от 11.12.2020 № 303н вступил в силу с 1 января 2021 года

В документе приведены:

нормы естественной убыли при закупке, хранении и поставке этилового спирта;

нормы естественной убыли при производстве алкогольной продукции (за исключением винодельческой продукции, пива и пивных напитков);

нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) винодельческой продукции (за исключением норм естественной убыли при производстве сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда), а также кальвадосного дистиллята;

нормы естественной убыли при производстве и обороте спиртосодержащей продукции;

нормы естественной убыли при производстве пива и пивных напитков;

нормы естественной убыли при производстве сидра, пуаре и медовухи.

Основные нормы остались такими же, как в старом приказе Минсельхоза РФ от 26.06.2008 № 273, однако есть и новые, например, для производства сидра, пуаре и медовухи.

Срок действия приказа 303н ограничен 31 декабря 2026 года.