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В столице разрешили привиться от COVID-19 новым группам населения

В Москве разрешили вакцинацию для новых групп населения. И открыли дополнительные пункты для вакцинации.

Об этом пишет Собянин на своем сайте.

13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:

  • научные исследования и разработки;
  • информационные технологии, телекоммуникации и связь;
  • социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);
  • управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;
  • гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

14 января 2021 г., начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

Записаться можно по ЕМИАС или на сайте mos.ru.

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