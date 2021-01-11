В столице разрешили привиться от COVID-19 новым группам населения

В Москве разрешили вакцинацию для новых групп населения. И открыли дополнительные пункты для вакцинации.
Об этом пишет Собянин на своем сайте.
13 января 2021 г., будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:
- научные исследования и разработки;
- информационные технологии, телекоммуникации и связь;
- социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);
- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;
- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.
14 января 2021 г., начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.
Записаться можно по ЕМИАС или на сайте mos.ru.