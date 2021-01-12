Как физлицам получить бумажное уведомление на налоги, а не электронное через ЛК

Бумажное налоговое уведомление и прочие документы ИФНС не направляет физлицам, получившим доступ к личному кабинету налогоплательщика.

Эти люди получают документы в электронном виде в ЛК. Об этом напоминает ФНС в письме от 21.12.2020 № БС-19-21/280@.

Однако если у вас есть ЛК, но вы все-таки хотите получать бумажные уведомления, это возможно. Для этого надо направить в любой налоговый орган по своему выбору уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Основание­ — пункт 2 статьи 11.2 НК.