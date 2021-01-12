С 2021 года меняется налоговое регулирование контролируемых иностранных компаний, предупреждает ФНС на своем сайте
Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введены положения о новом режиме уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК, а также изменения, касающиеся обычного порядка уплаты налога с прибыли КИК и мер ответственности за налоговые правонарушения.
1. Уплата налога с фиксированной прибыли КИК
Налогоплательщики — физические лица могут исчислять налог с фиксированной прибыли КИК, независящей от количества имеющихся у такого лица КИК. Кроме того, налогоплательщик вправе не представлять документы, подтверждающие величину прибыли КИК.
Впервые налог с фиксированной прибыли КИК может быть уплачен физическими лицами уже в 2021 году по итогам налогового периода 2020 года.
Фиксированная сумма прибыли КИК устанавливается Налоговым кодексом и составляет:
- за налоговый период 2020 года — 38 460 000 руб.
- за налоговые периоды начиная с 2021 года — 34 000 000 руб.
Более подробно о новом режиме уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК можно узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании».
2. Изменение сроков представления уведомления о КИК и увеличение налоговой ответственности