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С 2021 года меняется налоговое регулирование контролируемых иностранных компаний

С 2021 года меняется налоговое регулирование контролируемых иностранных компаний, предупреждает ФНС на своем сайте

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введены положения о новом режиме уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК, а также изменения, касающиеся обычного порядка уплаты налога с прибыли КИК и мер ответственности за налоговые правонарушения.

1. Уплата налога с фиксированной прибыли КИК

Налогоплательщики — физические лица могут исчислять налог с фиксированной прибыли КИК, независящей от количества имеющихся у такого лица КИК. Кроме того, налогоплательщик вправе не представлять документы, подтверждающие величину прибыли КИК.

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Впервые налог с фиксированной прибыли КИК может быть уплачен физическими лицами уже в 2021 году по итогам налогового периода 2020 года.

Фиксированная сумма прибыли КИК устанавливается Налоговым кодексом и составляет:

  • за налоговый период 2020 года — 38 460 000 руб.
  • за налоговые периоды начиная с 2021 года — 34 000 000 руб.
При этом у налогоплательщика — физического лица сохраняется обязанность по ежегодному представлению уведомления о КИК.

Более подробно о новом режиме уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК можно узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании».

2. Изменение сроков представления уведомления о КИК и увеличение налоговой ответственности
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С 2021 года уведомление о КИК налогоплательщиками — физическими лицами представляется в срок не позднее 30 апреля.

Для налогоплательщиков — организаций срок представления уведомления о КИК не изменился — не позднее 20 марта.

За непредставление такого уведомления в установленный срок — штраф до 500 000 рублей. Для исключения неумышленного непредставления уведомления о КИК в установленный срок и возникновения налоговой ответственности ФНС России рекомендует налогоплательщикам — контролирующим лицам заранее позаботиться об исполнении своих налоговых обязанностей.

3. Контролирующие КИК лица, которые не рассчитывают налог с фиксированной прибыли КИК, обязаны представить подтверждающие документы

С 2021 года налогоплательщики — контролирующие лица, которые не рассчитывают налог с фиксированной прибыли КИК, обязаны представлять в налоговый орган документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК вне зависимости от наличия у них обязанности по уплате налога с прибыли КИК.

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Начиная с налогового периода 2020 года организации обязаны представлять такие документы вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль, а физические лица — вместе с уведомлением о КИК.

В связи с увеличением размера штрафов по пункту 1.1 статьи 126 НК РФ ФНС России просит налогоплательщиков обратить внимание на своевременность представления подтверждающих документов, предусмотренных Налоговым кодексом.
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