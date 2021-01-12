С 2021 года меняется налоговое регулирование контролируемых иностранных компаний, предупреждает ФНС на своем сайте

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введены положения о новом режиме уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК, а также изменения, касающиеся обычного порядка уплаты налога с прибыли КИК и мер ответственности за налоговые правонарушения.

1. Уплата налога с фиксированной прибыли КИК

Налогоплательщики — физические лица могут исчислять налог с фиксированной прибыли КИК, независящей от количества имеющихся у такого лица КИК. Кроме того, налогоплательщик вправе не представлять документы, подтверждающие величину прибыли КИК.

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Впервые налог с фиксированной прибыли КИК может быть уплачен физическими лицами уже в 2021 году по итогам налогового периода 2020 года.

Фиксированная сумма прибыли КИК устанавливается Налоговым кодексом и составляет:

за налоговый период 2020 года — 38 460 000 руб.

за налоговые периоды начиная с 2021 года — 34 000 000 руб.

При этом у налогоплательщика — физического лица сохраняется обязанность по ежегодному представлению уведомления о КИК.

Более подробно о новом режиме уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК можно узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании».

2. Изменение сроков представления уведомления о КИК и увеличение налоговой ответственности