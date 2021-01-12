В Сбере и ВТБ подсчитали траты россиян в новогодние праздники

В прошедшие новогодние праздники россияне тратили меньше на рестораны и кафе, чем в таковые в прошлые годы. Но активно путешествовали по стране.

К такому выводу пришли специалисты Сбера и ВТБ, пишут «РБК».

В целом потребительская активность в России накануне Нового года и в праздники упала, следует из данных «СберИндекса». На неделе с 28 декабря по 2 января расходы населения по всем товарным категориям были на 0,5% ниже уровня предыдущего года, 4–10 января — на 1,2%. Покупки бытовой техники и электроники упали на 3,5% в годовом выражении перед каникулами и в самом их начале, но затем выросли на 6,3%.

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Аналогичная динамика наблюдалась в категориях «Одежда и обувь», «Мебель и предметы интерьера», «Ювелирные изделия». Расходы на цветы, подарки и алкоголь, наоборот, выросли с 28 декабря по 3 января и заметно сократились на второй праздничной неделе.

За рубеж россияне в эти новогодние каникулы также летали мало. Однако выросло количество путешествий по России, чаще всего — на личном транспорте.

По данным ВТБ, в городах Золотого кольца объем расходных операций 1–8 января вырос на 17% год к году. Всплеск выручки (на 42%) показали местные кафе и рестораны, оборот алкомаркетов поднялся почти на треть (32%), расходы россиян на развлечения в этих городах увеличились на 10%.

По данным лаборатории «СберИндекс», 4–10 января расходы населения на покупку авиабилетов оказались на 77% ниже уровня аналогичного периода 2020 года, траты на отели упали на 81,4%, а на покупки в Duty Free — на 87,1%. Выплаты в пользу турагентств по сравнению с прошлым годом снизились более чем на треть (38,6%). На неделе с 28 декабря по 3 января расходы в этих категориях также были ниже прошлогодних значений, следует из статистики «СберИндекса».