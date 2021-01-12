Люксембург не ратифицировал соглашение с РФ по налогам

Двустороннее соглашение между Люксембургом и Россией о повышении ставок на вывод капитала было подписано в прошлом году. В документе было зафиксировано повышение ставок на вывод капитала до 15% по общему правилу, за рядом исключений.

Ожидалось, что режим заработает с 1 января. Однако Великое Герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы.

С российской стороны необходимые процедуры были завершены в срок. 25 декабря протокол ратифицировал Совет Федерации, 30 декабря документ подписал.

21 декабря Торговая палата Люксембурга одобрила протокол, однако сделала оговорку. Новая версия СИДН гораздо менее привлекательна для страны, как с точки зрения ставок налога, так и интерпретации отдельных понятий, в частности, дивидендов, сообщалось в заключении на законопроект.

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28 декабря резолюция палаты была передана в профильную комиссию палаты депутатов, также документ получила Конференция председателей.

Национальные процедуры ратификации не завершены, уведомление российской стороне направлено не было.

Представители PwC пояснили «Известиям», что в 2021 году будет действовать старая версия соглашения, позволяющая при определенных условиях платить по льготным ставкам . Предыдущая версия СИДН давала возможность снизить нагрузку на перечисление в Люксембург дивидендов до 5%, а процентов по долгу — до 0%.

Люксембург как юрисдикция для работы с РФ используется многими банками — они получают проценты по долгу из России. Кроме них там зарегистрированы холдинги, в частности европейские штаб-квартиры американских корпораций, а также подразделения российских олигархов для инвестиций в Россию.