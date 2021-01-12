Уходите с «Клерка» в Телегу

«Клерк» в Телеграме — для тех, кто устал сидеть на сайте. Ну, или просто нет времени постоянно отслеживать новости и статьи.

Для занятых и современных мы создали канал «Бухучет и налоги», он такой же, как сайт «Клерка», но мобильный и более удобный. Будет круто для тех, кто чаще пользуется смартфоном, чем компьютером.

В этот канал попадает все, что появляется на самом «Клерке». В сжатом виде и со ссылкой на конкретную статью или новость. Вы сами выбираете, что читать, а что пропустить.

Не нужно бродить по сайту в поисках новостей — все наглядно и удобно.

Не нужно сидеть на самом сайте — нашли нужное, перешли по ссылке, прочитали, закрыли.

Ничего не пропустите. Увидели push-сообщение, и сразу поняли, что есть что-то новое. Если пуши бесят, в Телеграме их легко отключить в настройках канала.

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