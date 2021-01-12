Эксперты не вядят смысла в цифровом рубле

Участники финансового рынка не увидели ясных целей внедрения цифрового рубля. И сомневаются в его необходимости.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как указывает издание, прошлой осенью ЦБ предложил четыре модели реализации цифрового рубля, из которых в ходе дальнейших обсуждений выделили две.

В модели C регулятор открывает и ведет кошельки клиентов на своей платформе цифровой валюты. Банки и финансовые организации выступают в качестве посредников, инициируя «открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов». В модели D ЦБ открывает кошелек банку, а тот — клиенту (но не уточняется, где находится кошелек — в самом банке или ЦБ).

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Участники рынка обратили внимание на гораздо более широкую проблему: в докладе регулятора не сформулирована в явном виде специфическая новая цель, ради которой должен быть внедрен цифровой рубль.

Как пишет издание, в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов отмечается, что целесообразно обозначить несколько наиболее актуальных задач, достижению которых должно способствовать создание цифрового рубля.

В качестве примера там приводятся причины введения таких валют в разных странах: в Швеции — для компенсации сокращения наличных в обороте, в Китае — для вытеснения наличности и поддержки многочисленной зарубежной диаспоры, в регионе Персидского залива — для оптимизации трансграничных расчетов.

ЦБ же, по мнению участников рынка, не сформулировал, для чего именно цифровой рубль нужен в России.

Также эксперты уверен, что уверены, что цифровой рубль может представлять угрозу и для ликвидности банковского сектора.