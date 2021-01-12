В ФАС заявили об исполнении участниками соглашения по ценам на масло и сахар

Участники соглашения по стабилизации цен на сахар и масло исполняют свои обязательства.

Об этом заявили в ФАС, пишет «ТАСС».

«В целом условия соглашений присоединившимися к ним лицами исполняются. Мониторинг цен на социально значимые товары осуществляется в ежедневном режиме на основе данных контрольно-кассовой техники, предоставляемых ФНС России, в еженедельном режиме — на основе данных ФНС России и Росстата», — отметили в ведомстве.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Соглашения предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 рублей за кг соответственно. Кроме того, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Калининградская область могут устанавливать повышающие коэффициенты с учетом логистических затрат.

По словам главы Минпромторга, к соглашению присоединилось более 5 тыс. компаний.