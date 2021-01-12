Приостановку авиасообщения с Великобританией продлили до 1 февраля

Авиасообщение с Великобританией решили не возобновлять до 1 февраля. Ранее его приостановили с 22 декабря сроком на одну неделю.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на оперштаб.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — сообщили в штабе.

На «Клерке» ранее писали о прерывании авиасообщения с Великобританией.