Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Утверждены новые формы для патентной системы налогообложения. Но самой нужной так и нет

ФНС утвердила три новые формы, которые будут применяться при патентной системе налогообложения. Приказ от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@ официально опубликован.

В приказе содержатся следующие формы:

  • уведомление об отказе в выдаче патента;;
  • сообщение о несоответствиях требованиям применения патентной системы налогообложения;
  • заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения.

К сожалению, формы уведомления об уменьшении суммы налога по ПСН на страховые взносы, так нужную предпринимателям, в приказе нет. А ведь многие ИП брали патент на месяц и имеют право уменьшить его стоимость на взносы. Чтобы это сделать, они должны подать в налоговуую уведомление, а его до сих пор нет даже в рекомендованном виде.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами
Научитесь управлять бухбизнесом так, чтобы он развивался
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама