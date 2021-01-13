Утверждены новые формы для патентной системы налогообложения. Но самой нужной так и нет

ФНС утвердила три новые формы, которые будут применяться при патентной системе налогообложения. Приказ от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@ официально опубликован.

В приказе содержатся следующие формы:

уведомление об отказе в выдаче патента;;

сообщение о несоответствиях требованиям применения патентной системы налогообложения;

заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения.

К сожалению, формы уведомления об уменьшении суммы налога по ПСН на страховые взносы, так нужную предпринимателям, в приказе нет. А ведь многие ИП брали патент на месяц и имеют право уменьшить его стоимость на взносы. Чтобы это сделать, они должны подать в налоговуую уведомление, а его до сих пор нет даже в рекомендованном виде.