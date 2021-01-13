2021. В этом году жилье выгоднее всего будет покупать в первом квартале

Риэлторы советуют в 2021 году покупать жилье в первом квартале, поскольку он, по их мнению, должен стать самым выгодным.

В 2021 году выгодным временем для покупки жилой недвижимости станет первый квартал, когда на рынке произойдет замедление роста цен в результате частичного насыщения спроса, считает управляющий партнер риелторской сети «Миэль» Ирина Пешич.

«В первые рабочие дни нового года мы зафиксировали выход большого количества предложений на вторичный рынок. В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, так как большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце прошлого года», — рассказала она.

По ее словам, небольшое снижение цен на жилье также может произойти в начале мая, сильнее же всего квартиры дорожают обычно осенью и в декабре.

По материалам «РИА Новости».