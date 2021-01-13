«Пострадавшим» ИП уменьшили фиксированные взносы за 2020 год. Но если у ИП большой доход, никакой льготы нет

В общем случае фиксированные взносы на ОПС за 2020 год составляют 32 448 руб. и 1 % с дохода свыше 300 тыс. рублей, но не более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на ОПС (259 584 руб.).

При этом для ИП из пострадавших отраслей взносы за 2020 год уменьшили с 32 448 до 20 318 руб.

Однако эта льгота затрагивает только минимальные взносы. Максимальная сумма не меняется. Об этом сообщает Минфин в письме от 19.11.2020 № 03-15-05/100955.

Максимальный размер взносов на ОПС для «пострадавших» ИП определяется с учетом фиксированного размера страховых взносов, установленного пп. 1 п. 1 ст. 430 НК, то есть 32 448 рублей — в размере, установленном для всех остальных ИП в 2020 году.

Таким образом, если у ИП большой доход и взносы у него максимальные, он заплатит 259 584 руб. и никакого уменьшения для него нет