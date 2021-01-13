Смягчили правила маркировки обуви и других товаров

Вышло Постановление Правительства от 31.12.2020 № 2464, которое скорректировало правила маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин.

До 1 апреля 2021 года участники оборота товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек освобождаются от ответственности за корректность предоставляемых ими сведений в информационную систему мониторинга. То есть у предпринимателей появится возможность адаптироваться к новому порядку и минимизировать ошибки, например, связанные с пересортом.

При этом сохраняется ответственность за полноту и своевременность предоставления сведений, а также за отсутствие маркировки на товарах, если она предусмотрена.

Также дается отсрочка на обязательный переход на ЭДО.

Участники оборота товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек, фотоаппаратов и ламп-вспышек получили возможность в срок до 1 января 2022 года предоставлять данные в систему напрямую.

Принятые изменения призваны смягчить начало процесса обязательной маркировки товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, а также шин и дадут бизнесу в целом дополнительное время для эффективной настройки и отработки взаимодействия информационных систем участников оборота с информационной системой маркировки