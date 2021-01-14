Как отчитываться о зарубежных финансовых активах с 2021 года

С 01.01.21 вступили в силу положения Закона № 291-ФЗ от 31.07.2020, устанавливающие для резидентов обязанность отчитываться о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. В связи с этим в ФНС поступает множество вопросов. Вот ответ на два из них.

1. Потребуется ли мне в 2021 отчитываться по своему счету у иностранного брокера за 2020?

2. Какую форму использовать для отчета по неденежным активам (акциям)? В чем необходимо указывать такие активы, в деньгах или в штуках, и по какой стоимости?

1. Согласно положениям статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанность физических лиц-резидентов по представлению налоговым органам сведений о зачислении, списании и остатках иных финансовых активов на счетах (во вкладах) резидентов, открытых в иностранных организациях финансового рынка, возникает в отношении отчетного периода 2021 года и последующих периодов.

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Таким образом, первая обязанность по предоставлению физическими лицами-резидентами в составе отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации вышеуказанных сведений за отчетный период 2021 год возникает в срок до 1 июня 2022 года, а в случае закрытия в 2021 году счета (вклада) в иностранной организации финансового рынка, не являющейся банком, - одновременно с уведомлением о его закрытии, то есть не позднее одного месяца со дня закрытия счета (вклада).

2. Требования к порядку предоставления таких отчетов и новые формы отчетов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2051«О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. № 819 и от 12 декабря 2015 г. № 1365», которое вступает в силу с 01.01.2021.