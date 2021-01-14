ФНС не намерена освобождать от взносов адвокатов-военных пенсионеров задним числом

Адвокатов из числа бывших военных освободили от фиксированных взносов. Соответствующие поправки в законодательство внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 502-ФЗ.

По поводу применения этой новой нормы в ФНС уже поступают запросы.

Судя по всему, адвокаты надеются освободиться от взносов за прошедшие периоды. Но увы...

Налоговики против. В письме от 29.12.2020 № БС-3-11/8827@ сообщается, что действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случае, когда это прямо предусмотрено законом.

Поэтому адвокаты из числа военных пенсионеров не будут признаваться плательщиками страховых взносов на ОПС с момента вступления в силу Федерального закона № 502-ФЗ.

Напомним, отменить взносы для этой категории граждан власти были вынуждены после решения Конституционного суда.

Судьи решили, что уплата взносов военными пенсионерами-адвокатами, фактически никак не поможет им заработать право на вторую пенсию, так как к моменту достижения пенсионного возраста адвокат просто не успеет наработать нужное количество баллов.

По подсчетам депутатов, всего в стране 52 адвоката-бывших военных, которых коснется данный закон.