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Кому надо сдать СЗВ-ТД до 15 января

Не позднее 15 января 2021 года страхователям необходимо представить сведения по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в декабре 2020 года произошли кадровые мероприятия:

— перевод на другую постоянную работу;

— подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде;

— подача зарегистрированным лицом заявления о переходе на электронную трудовую;

— изменение наименования страхователя;

— установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и тому подобное));

— лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Об этом напоминает ПФР на своем сайте.

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