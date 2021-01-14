Кому надо сдать СЗВ-ТД до 15 января

Не позднее 15 января 2021 года страхователям необходимо представить сведения по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в декабре 2020 года произошли кадровые мероприятия:
— перевод на другую постоянную работу;
— подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде;
— подача зарегистрированным лицом заявления о переходе на электронную трудовую;
— изменение наименования страхователя;
— установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и тому подобное));
— лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Об этом напоминает ПФР на своем сайте.