Кому надо сдать СЗВ-ТД до 15 января

Не позднее 15 января 2021 года страхователям необходимо представить сведения по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в декабре 2020 года произошли кадровые мероприятия:

— перевод на другую постоянную работу; — подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде; — подача зарегистрированным лицом заявления о переходе на электронную трудовую; — изменение наименования страхователя; — установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и тому подобное)); — лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Об этом напоминает ПФР на своем сайте.