Кто в этом году сможет выйти на пенсию: разъяснения ПФР

ПФР напоминает, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов (баллов).

С 2019 года началось постепенное повышение пенсионного возраста.

В 2021 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960, — в 61,5 года.

Количество пенсионных баллов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Если в 2020 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента, то в 2021 году — не менее 12 лет стажа и 21 балла.

📌 Реклама

Ежегодно количество стажа и баллов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно.

Если баллов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано».

Если по истечении 5 лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная.

То есть в таком случае выйти на пенсию мужчина сможет только в 70 лет, а женщина — в 65 лет.