Банки побили рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году

Россияне в прошлом году заняли у банков на рекордные 4,2 трлн рублей под залог недвижимости. Иными словами, в ипотеку.

А в этом году рекорд может быть побит, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 году оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн руб.», — сказал Печатников.

Банк ВТБ выдал ипотечных кредитов на сумму около 1 трлн рублей.

«По нашей оценке, рынок пока далек от насыщения — отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году», — добавил он.

По материалам «ТАСС».