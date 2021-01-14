Смарт-часы школьников хотят запретить

Смарт-часы могут быть признаны специальными техническими средствами, ввоз которых на территорию РФ ограничен, если их функционал позволяет осуществлять скрытую фото- и видеосъемку.

Об этом говорится в ответном письме руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, опубликованном в Telegram-канале парламентария.

17 декабря Горелкин направил обращения директору ФСБ и главе ФТС с просьбой разъяснить, будет ли считаться законным ввоз в Россию и приобретение наручных часов со встроенными камерами.

Именно такие часы с возможностью удаленной съемки поголовно носят школьники. Производят такие гаджеты китайские компании.

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Как напомнили в ФТС, к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся устройства, которым «намеренно приданы свойства», позволяющие скрытно собирать данные. При этом гаджет не считается «шпионским», если функции фото- и видеосъемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, объектив встроенной камеры не скрыт, а также имеются «элементы индикации», отображающие режим съемки.

«Таким образом, по мнению ФТС России, возможность отнесения смарт-часов к категории специальных технических средств зависит от встроенного функционала и технических характеристик конкретной модели устройства. В случае если функционал и технические характеристики смарт-часов позволяют отнести их к категории специальных технических средств, ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен (в том числе путем оформления заказа на зарубежных интернет-площадках)», — разъяснили в ведомстве.

По материалам ТАСС.