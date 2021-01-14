Торговые сети жалуются на сложности с закупками масла и сахара. Но в Минпромторг жалоб не поступало

Закупка масла и сахара вызывает сложности у небольших продуктовых сетей. Но в Минпромторге жалоб от них никто не получал.

О трудностями с закупками пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из торговых компаний.

«У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию» — пишет издание.

Между тем, по сообщению «ТАСС», в Минпромторге жалоб от торговых сетей никто не получал.

«В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара», — отметили в Минпромторге.

Действительно, нет жалоб — нет проблем. А СМИ, наверное, «все выдумывают».