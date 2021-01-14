Предложили изменить закон о госзакупках для малого бизнеса

Законодательство о госзакупках для малого и среднего бизнеса предлагают усовершенствовать.

В частности, предоставить ФАС право на выдачу предупреждений, что убережет предприятия от штрафов.

С таким предложением выступил Совет Федерации.

Там отметили, что антимонопольные требования к торгам, а также к запросам котировок и предложений, в силу формулировки части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции», распространяются на торги частного сектора, включая закупки канцтоваров субъектами малого бизнеса.

Это приводит к тому, что частный сектор отказывается от проведения конкурентных способов закупки, опасаясь жалоб со стороны проигравших участников и возможных санкций со стороны ФАС.

Кроме того, отсутствует законодательно определенный предельный срок оплаты заказов в рамках закупок. Субъекты МСП не имеют возможности участия в крупных заказах, осуществляемых в рамках закона о госзакупках, которые подразумевают большой комплекс сложных работ и значительный размер обеспечения.

В этой связи комитет СФ по экономической политике направил в Минфин письмо с просьбой рассмотреть возможность разработки изменений в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», передает РИА Новости.