Как избавиться от компании без лишних телодвижений?

Компания без долгов, сдается нулевая отчетность. Людям это надоело, ищут пути, как от этой компании без лишних проволочек избавиться.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, есть ООО с ОСНО проработала около года с очень маленьким оборотом, уже как полгода счет закрыт и никакой деятельности не ведет, долгов ни по налогам, ни по контрагентам нет, отчеты все сдавались и сдаются. Один директор-учредитель и всё, юр. адрес в квартире. Хотелось бы прекратить сдавать нулевые отчеты и забыть про это».

В комментариях сразу упомянули ликвидацию.

«Продать — вряд ли кто купит. Просто отдать кому-то знакомому. Но самый хороший вариант в данном случае — это ликвидация».

Также сказали, что скорее всего будут расходы на юриста. Хотя, есть вариант:

«По поводу расходов на юриста, можно их немного сократить или исключить вообще. Сама проходила эту процедуру в прошлом году (ООО, учредитель единственный и гендир — одно лицо).

Формы самостоятельно заполнила (на сайте налоговой есть программа для этого, но надо быть очень внимательным, так как могут придраться к любой букве, а это доп. затраты на заверение исправленных доков у нотариуса), заверила у нотариуса.

Затем подача в налоговую — приняли. Затем публикация в Вестнике. Потом опять налоговая (за ликвидационный баланс платила бухгалтеру).

Так что, не все так сложно, но немного муторно, но мне отказали в ликвидации, так как ООО было должно учредителю, налоговая отправила на банкротство через суд. Поэтому пришлось отменять ликвидацию и продавать (в конечном итоге продала). А у Вас, если все чисто, то можно и самостоятельно все сделать. Формы заполнять не сложно, потратитесь на нотариуса, публикация в Вестник, госпошлина и ликвидационный баланс (если самостоятельно никак)».

Правда, забыли в том комментарии про промежуточный ликвидационный баланс. А также, скорее всего, показали долг учредителю в окончательном балансе, что делать не нужно. А так, были все шансы спокойно закрыть компанию.

По словам автора, была сверка с налоговой, долгов нет. Продавать не хотят, поскольку предложение сейчас явно превышает спрос. Посему тут правильный один путь — официальная ликвидация.