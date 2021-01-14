Снижения налогов можно не ждать, даже если поступления в бюджет увеличатся. Так считают в Минфине

В Минфине считают, что существенного снижения налогов в России не будет. Даже при повышении доходов бюджета.

Об этом заявил на Гайдаровском форуме замминистра финансов Алексей Сазанов.

«На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет», — сказал он.

При этом, комментируя реплику ведущего сессии форума, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, относится ли это и к налогообложению нефтяных компаний, Сазанов отметил: «По нефтяной отрасли всегда, наверное, можно посмотреть».

По его словам, даже повышение доходов бюджета не может быть основанием для снижения налоговой нагрузки в стране.

По материалам «ТАСС».