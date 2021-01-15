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Минфин заявил о дополнительных 73,5 млрд руб., которые получит бюджет в январе

Российский бюджет в январе этого года получит дополнительно 73,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. При этом, министерство собирается тратить 7,1 млрд на покупку иностранной валюты каждый день.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере 73,5 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило 32,7 млрд рублей» — сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, с 15 января по 4 февраля 2021 года Минфин направит на покупку иностранной валюты 106,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд рублей, указано на сайте.

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