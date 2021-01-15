В Госдуме назвали биткоин пузырем, который рано или поздно лопнет

Биткоин назвали пузырем на рынке криптовалют, который рано или поздно лопнет. Такое мнение высказали в Госдуме.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Это частная валюта, его ценность определяется доверием участников соответствующей информационной системы. В этом плане биткойн является основой одного из пузырей на рынке криптовалют, и я думаю, что рано или поздно этот пузырь должен лопнуть», — сказал он.

По его мнению, использование данной криптовалюты должно регулироваться законодательно и она может быть даже запрещена как средство платежа.

«В любом случае надо перекрыть все каналы использования биткойна для финансирования наркотрафика, террористических операций, отмывания капиталов, коррупционных схем и так далее», — отметил депутат.

На «Клерке» вчера писали, что Анатолий Аксаков говорил о привлекательности цифровой валюты для населения.