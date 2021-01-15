⚡ Стало известно, на сколько повысится пособие по уходу за ребенком в 2021 году

Установят коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года.

Соответствующий проект Минтруда размещен сегодня на федеральном портале.

Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%.

Речь идет о соцвыплатах «чернобыльцам», пособии по уходу за ребенком, при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и т.д.

Напомним, сейчас минимальное пособие по уходу за ребенком составляет 6 752 руб.

С 1 февраля 2021 года его размер вырастет до 7 082,85 руб.