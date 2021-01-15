2021. Услуги мобильной связи могут подорожать на 15-16%

Услуги сотовой связи в России могут подорожать в этом году на 15-16% из-за пандемии коронавируса и различных законодательных инициатив.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

По мнению аналитиков, в 2021 году рост тарифов будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории.

«Наибольший рост расходов ожидает абонентов в основном на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей и клиентов, приобретающих услуги операторов для обеспечения удаленного режима работы, включая облачные услуги», — отмечается в исследовании.

📌 Реклама

Главным фактором, влияющим на динамику доходов операторов, уверены эксперты, станет пандемия коронавируса и последовавшие за ней режим самоизоляции, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность. Некоторые статьи доходов операторов не смогут восстановиться в объемах даже 2019 года, например услуги международного роуминга.

Также называются такие факторы, как ежегодное подорожание товаров и услуг, а также снижение курса рубля.

Кроме того, на стоимость услуг связи повляяют различные законодательные инициативы — «закон Яровой», закон об устойчивости Рунета, обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам, обязательное использование биометрии для идентификации абонентов.

В прошлом году аналитики предрекали удорожание услуг связщи на 17-18%, хотя ФАС насчитала удорожание только на 4%. Хотя, были инициированы дела против некоторых операторов, у которых подорожание было более 10%.