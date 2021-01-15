⚡ С 18 января школы во всех регионах переходят с дистанционного обучения к очному

С понедельника школы во всех регионах начнут возобновлять очную учебу, сказал министр просвещения.

«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах», — сказал он на брифинге в правительстве в пятницу.

По словам Кравцова, данные 10 школ продолжают оставаться на карантине в связи с коронавирусом.

На «Клерке» вчера писали о выходе с дистанционного обучения московских школьников. Тогда же и Сергей Кравцов, глава Минпросвещения заявил, что в большинстве регионов ученики старших классов также возвращаются с дистанционного обучения.