В статистику не отправляется форма П-4. Бухгалтеры жалуются на сбой

Бухгалтеры по всей стране жалуются, что не могут отправить отчеты в статистику по форме П-4. В статистике отвечают, что у них сбой, присылайте позже.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста. Из статистики пришел протокол "ОКПО отсутствует в перечне респондентов". Форма П-4. В перечне форм она есть. Не понимаю, что с этим делать?».

Кто-то пишет что буквально только что пришла просьба повторно отправить отчеты из-за сбоя.

Кто-то пытались дозвониться, им сказали что рано сдают.

«Вчера звонили в статистику — там рявкнули что шлюз приёма ещё не открыли . Рано типа вы ее сдаёте».

Кто-то тоже звонили, там посоветовали в последний день сдать.

«Звонила. Сказали сбой программ. У меня из 24 по 6 отказ. Рекомендовали ждать, что отчёт позеленеет, а в последний день сдачи ещё раз отправить в конце рабочего дня. Вроде как все понимают, что это их ошибка и штрафов не будет».

Кто-то собирается звонить:

«Буду звонить в статистику. Весь год принимали отчёты, а теперь вдруг не респондент».

В общем, что-то не так со статистикой, раз из разных концов страны жалобы.

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