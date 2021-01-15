Бизнес хочет точно знать, что такое «торговая сеть без торговых залов» для целей ПСН

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к замгалвы ФНС Дмитрию Сатину с предложением выпустить разъяснения для территориальных налоговых органов относительно порядка применения ПСН бывшими плательщиками ЕНВД.

На основании пп. п.3 ст. 346.43 НК в целях применения ПСН под стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, понимается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

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Эта формулировка почти полностью идентична определению стационарной торговой сети без торговых залов, данному в статье 346.27 НК (в целях ЕНВД).

Однако на практике торговля может осуществляться не только в специализированных зданиях и помещениях, но и в зданиях офисного, производственного, гостиничного, санаторного, складского, культурно-развлекательного, жилого, административного и иных назначений. В этой связи предприниматели, которые переходят на ПСН с ЕНВД, заинтересованы в специальных разъяснениях упомянутой выше редакции подпункта 7 пункта 3 статьи 346.43 НК.

Для практической унификации возможностей применения ЕНВД и ПСН крайне важно информировать предпринимателей о возможности использования патента при осуществлении торговой деятельности в форматах и помещениях всех типов, резюмирует Титов.

Решение проблемы ему видится в направлении в территориальные налоговые органы соответствующих разъяснений центрального аппарата ФНС.