С 1 января 2021 года поменялись некоторые КБК по госпошлине

Налоговики Удмуртии сообщают об изменениях КБК по уплате госпошлины. Изменения внесены приказами ФНС России от 29.12.2020 № ЕД-7-8/967@, от 29.12.2020 № ЕД-7-8/966@.

В частности, изменены КБК при уплате государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах различной юрисдикции:

в арбитражных судах,

Конституционным судом Российской Федерации,

конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, мировыми судьями,

Верховным Судом Российской Федерации.

Более подробная информация размещена в Сопоставительной таблице кодов видов доходов бюджетов и кодов подвидов по видам доходов бюджетов, применяемых при формировании и исполнении законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, к применяемым в 2020 году кодам классификации доходов.