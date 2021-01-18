Предприниматели, работающие в торговых центрах и комплексах, могут применять ПСН

В объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, находящихся в торговых центрах и комплексах, может применяться патентная система налогообложения. Разъяснения приведены в письме ФНС № КВ-4-3/21216@ от 23.12.2020 г.

В главе Налогового кодекса о ПСН был закрытый список объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов. В нем не были упомянуты торговые комплексы и центры, в которых и работают многие предприниматели. Эта проблема решилась с принятием Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ, список таких объектов стал открытым.

Поэтому ФНС и разъяснила, что с 1 января 2021 года в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой индивидуальными предпринимателями через расположенные в торговых центрах и торговых комплексах объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты), может применяться патентная система налогообложения.