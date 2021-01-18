Максимальный разовый перевод в ВТБ по СБП теперь составляет 150 тысяч рублей

В ВТБ увеличили максимальную ставку для денежных переводов по Системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-релиз банка.

«С 18 января ВТБ увеличивает максимальную сумму разового перевода через Систему быстрых платежей для своих клиентов в три раза — до 150 тысяч рублей. Ежемесячный лимит вырос почти в семь раз — до 2 млн рублей. Ранее эти суммы составляли 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно», — отмечается в сообщении банка.

Кроме того, банк увеличил максимальную сумму разового перевода с карты на карту в другие страны. Теперь она составляет 150 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч.

«Для дополнительного удобства и выгоды от использования сервиса для наших клиентов мы решили увеличить лимиты на переводы через СБП в три раза. В перспективе не исключаем возможности полной отмены разового лимита по переводам», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.