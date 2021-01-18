Сертификаты о качестве товаров будут отражены в системе маркировки

Росаккредитация начала наполнять национальную систему маркировки данными о безопасности товаров. Об этом рассказал глава ведомства Назарий Скрыпник.

Сейчас в системе маркировки содержится информация о 4,3 млн сертификатов и деклараций. До конца первого квартала этого года информация о документах, подтверждающих их проверку на безопасность, появится у всех товаров, внесенных в национальную систему маркировки.

Он пояснил, что уже сейчас можно в магазине попросить сертификат или декларацию, на них есть номер и, как правило, QR-код. По ним в электронных реестрах Росаккредитации можно проверить, действует документ или нет, то есть испытывался ли товар на безопасность по всем правилам.

Кроме того, на часть товаров уже сейчас можно проверить, есть ли действующий сертификат или декларация, с помощью мобильного приложения «Честный знак».

«Мы хотим пойти дальше, чтобы данные о сертификатах и декларациях можно было получать по штрихкоду GTIN, просто наведя на него камеру телефона. Такой код наносится на все товары», — заявил глава ведомства в интервью «Российской газете».