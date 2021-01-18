НПД хотят зачислять в муниципальные бюджеты

Проработают вопрос возможности передачи в бюджеты муниципальных образований поступлений от налога на профессиональный доход. Такое поручение дал Президент Владимир Путин.

Выполнить это задание до 1 марта 2021 года поручено Правительству совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям «Малое и среднее предпринимательство» и «Экономика и финансы».

Напомним, сейчас часть этого налога зачисляется в бюджеты субъектов РФ, а часть — в бюджет ФОМС.

Согласно ст. 146 Бюджетного кодекса доходы от уплаты НПД зачисляется в фонд медицинского страхования — по нормативу 37 %, а 63 % идет в региональный бюджет.

При этом региональные власти смогут распределить их и направить часть доходов в муниципалитеты.