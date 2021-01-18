Решение не вводить углеродный налог — грубейшая ошибка. По мнению Чубайса

Чубайс назвал грубейшей ошибкой решение российских властей не вводить углеродный налог.

Такое мнение он высказал на Гайдаровском форуме, пишут «ТАСС».

«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку, в результате которой не было сделано ничего. Итог простой — ЕС вводит трансграничный углеродный налог и российский бизнес будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», — сказал он.

Как сообщает издание, российские экспортеры могут заплатить от €6 млрд до €50 млрд в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС.

«Там, где можно выстроить мотивацию через коммерциализацию, рубль — это можно и нужно делать», — добавил Чубайс.