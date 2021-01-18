Путин поручил проработать вопрос по передаче уплаты взносов по ОМС на федеральный уровень на детей и пенсионеров

Путин поручил проработать передачу на федеральный уровень уплату страховых взносов по ОМС на детей и неработающих пенсионеров.
Такое поручение появилось на Kremlin.ru по по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Проработать вопросы <...> передачи органам государственной власти Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в части страховых взносов на несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров», — говорится в перечне поручений.
Срок предоставления доклада по данному вопросу — 1 апреля.