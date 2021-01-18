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Путин поручил проработать вопрос по передаче уплаты взносов по ОМС на федеральный уровень на детей и пенсионеров

Путин поручил проработать передачу на федеральный уровень уплату страховых взносов по ОМС на детей и неработающих пенсионеров.

Такое поручение появилось на Kremlin.ru по по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Проработать вопросы <...> передачи органам государственной власти Российской Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в части страховых взносов на несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров», — говорится в перечне поручений.

Срок предоставления доклада по данному вопросу — 1 апреля.

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