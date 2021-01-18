Справедливо ли наказание предпринимателя за «схематоз» в прошлом, если сейчас он работает по-белому? Или сам виноват?

История о бизнесмене, который когда-то «нарушал, потому что все нарушали», о правильности (или неправильности) такой позиции и вообще, как в нашей стране стоит вести бизнес в целом.

Рассказал налоговый колнсультант Кирилл Соппа у себя на странице в Facebook.

«В волну назначенных 31 декабря ВНП попал и один мой знакомый предприниматель. Обидно попал. Он с середины 2018 года не применяет никаких схем, ни бумаги, ни дробления, ни даже самой завалящейся ИПшечки нет. Вот он мне и возмущается, мол, я же как они хотели перевел весь свой бизнес на «белые» рельсы, плачу налогов куда больше. Почему они меня за старые грехи сейчас притягивают, тогда ведь все так работали, такие были правила игры. Почему правила игры меняются сегодня, а натягивают за вчера?

С одной стороны и правда, есть элемент несправедливости. Если государство долгое время не администрировало (администрировало, но слабо и выборочно) какие-то схемы, неудивительно что все их и применяли. Но с другой стороны, давайте признаемся — а кто-нибудь отказался бы от них добровольно от того, что изменились правила игры? Вот объявил бы Мишустин (а он и объявлял не раз, кстати) в 2015 году: теперь налоги надо платить всем, прощать мы никого не будем, правила игры меняются. Побежали бы все обеляться? Нет, конечно. А вот когда мочить начали по серьезному, причем, всех подряд и депутатов местных и родственников вице-губернаторов, вот тогда то народ и зачесался.

То же самое было и с банками. Пока не стали в 2014 году отбирать лицензии направо и налево в том числе и у банкиров, с серьезным административным ресурсом, с родственниками первых лиц государства в советах директоров — не заработала борьба с обналичкой, хотя сам 115-ФЗ был принят еще в 2001 году.

Законодательная норма, заложившая основу работы АСК НДС-2 (электронные книги покупок и продаж) была принята аж в середине 2013 года (134-ФЗ от 28.06.13). Тем не менее, сколько я не спрашивал бизнесменов что они собираются делать в приближающемся будущем все говорили «Ты че, дурак? Как может быть в России без обнала? Обнальщики что-нибудь да придумают». Хотя все понятно было уже тогда. Все разумные доводы и выкладки про автоматически выстраиваемые цепочки НДС никто не слушал. Никто вникать в это тогда не хотел.

Про те же самые IP-адреса и их применение в налоговом администрировании я впервые прочитал статье в профильном журнале то ли в 2011 то ли в 2012 году. Реально о них задумываться предприниматели стали где-то в 2017 или в 2018 году, когда их упоминания массово стали появляться в делах о дроблении. Еще сейчас некоторые и о MAC-адресах заботятся. Но когда говоришь про «фотографию» компьютера (внутреннюю архитектуру устройства, размер оперативной памяти, разрешение монитора — попробуйте на полный экран Tor-браузер развернуть, он сразу будет ругаться что Вы палитесь) — только морщатся. Между тем, банковские программы доступа к р/счетам эту инфу собирают и не пользуются ей налоговики пока потому что и без нее им хватает доказухи. Как перестанет хватать — за нее возьмутся.

Это, кстати, неудивительно. Бизнес в принципе вещь рисковая. Бизнес не должен быть добродетелью, бизнес должен быть эффективным. Строить бизнес исходя из всех будущих предполагаемых возможностей налоговых органов очень дорого. Платит тот, для кого собственное душевное спокойствие в наивысшем приоритете. Но и жить сегодняшним днем неверно. Риски надо считать и хеджировать. Надо четко понимать чем рискуешь, помнить что у налоговой есть право проверять три года взад и иметь «План Б» на случай Х. Либо «если придут — заплатим за 17 год», либо, если платить не готов, аккуратно срезать хвосты пока не пришли (это, конечно, денег стоит, но потом тогда не надо удивляться). Но вот это — «я там чуть-чуть нарушал, потому что все нарушали, надеялся что не придут, а они пришли, негодяи» — это вообще не про бизнес.

Картинка — образный пример сказанного. Схему подсмотрел у клиента. Чуть-чуть «мышкуют», но если ситуация кардинально поменяется все это «мышкование» отбрасывается как хвост у ящерицы, а Основная компания, репутация и ключевые клиентские контракты остаются нетронутые и продолжают работать как ни в чем не бывало«.

Кстати о дроблении. Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский онлайн-курс «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой». Скидка 20% до конца месяца!

Курс не привязан к датам и времени прохождения. Вы сами решаете, когда вам учиться.

В курсе все на примерах: реальные методы защиты, анализ судебки (понятно и наглядно), ситуации из реальной жизни.

Записывайтесь прямо сейчас, пока действует акция!