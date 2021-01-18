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Повторно имущественный вычет не дадут, если первая квартира куплена до 2014 года

Несмотря на то, что Минфин уже многократно высказывался по поводу имущественного вычета в ситуации, когда первая квартира стоимостью менее 2 млн. рублей была приобретена до 2014 года, граждане не перестают обращаться туда с таким вопросом.

В письме от 24.12.2020 № 03-04-05/113379 сообщается, что в отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года, имущественный налоговый вычет как в части расходов на новое строительство, так и в части расходов на ипотечные проценты, предоставлялся только в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества.

Таким образом, в случае если имущественный налоговый вычет был предоставлен в отношении объекта недвижимого имущества, приобретенного до 1 января 2014 года, то оснований для получения указанного вычета в отношении другого объекта недвижимого имущества, приобретенного после 1 января 2014 года, не имеется.

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